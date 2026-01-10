10 de janeiro de 2026
MINAS GERAIS

Criança é esfaqueada pelo próprio tio; homem foi preso pela PM

Por Da redação | Belo Horizonte
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um menino de 11 anos foi esfaqueado pelo próprio tio neste sábado (10), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o tio da criança estaria em surto quando cometeu o crime. Ele foi detido por policiais e está preso no momento.

O garoto foi encaminhada ao Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, mas deve ser transferido para o Hospital João 23, em BH. O estado de saúde dele é gravíssimo. A ocorrência segue em andamento.

* Com informações da Rádio Itatiaia

