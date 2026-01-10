Um menino de 11 anos foi esfaqueado pelo próprio tio neste sábado (10), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o tio da criança estaria em surto quando cometeu o crime. Ele foi detido por policiais e está preso no momento.