GERAÇÃO DE EMPREGO

Cidades do Vale estão entre as 50 campeãs de emprego em SP; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

Sete cidades do Vale do Paraíba estão entre os 50 municípios paulistas que mais geraram emprego em novembro do ano passado. Destacam-se São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, que estão nas melhores colocações do ranking estadual entre as cidades da região.

O estado de São Paulo criou 31,1 mil vagas de emprego com carteira assinada em novembro de 2025, o equivalente a mais de mil vagas por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.

De janeiro a novembro, foram mais de 530 mil vagas de emprego formais criadas. No acumulado de 12 meses, foram 342 mil oportunidades.

Assim, o estado criou 36% do total de vagas com carteira assinada do país em novembro, 28% do total em 11 meses e 26% em 12 meses, números que consolidam São Paulo como a unidade da Federação que tem maior saldo de vagas do país.

Em todos os períodos houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,21% em novembro, 3,74% no acumulado do ano e 2,4% no acumulado de 12 meses.

Veja as 50 cidades campeãs de emprego no mês de novembro:

São Paulo: 24.587

Barueri: 4.011

Osasco: 2.510

Bauru: 1.408

São Bernardo do Campo: 1.031

Santos: 796

Santo André: 740

Campinas: 671

Cajamar: 568

Praia Grande: 533

São José dos Campos: 506

Guarulhos: 467

Mogi das Cruzes: 428

Barrinha: 408

Taubaté: 390

Jacareí: 389

Sumaré: 383

Ribeirão Preto: 375

Caraguatatuba: 370

Araçatuba: 344

São Vicente: 324

Ubatuba: 321

Presidente Prudente: 316

Guarujá: 295

Indaiatuba: 285

Taboão da Serra: 280

Mogi Guaçu: 267

Lençóis Paulista: 264

Itaí: 243

Poá: 232

Tarumã: 216

Apiaí: 214

Espírito Santo do Pinhal: 199

Sorocaba: 196

Ribeirão Branco: 192

Itanhaém: 189

Peruíbe: 189

Mairiporã: 184

Lorena: 163

São Lourenço da Serra: 163

Bertioga: 161

Mirassol: 160

Caçapava: 159

Araraquara: 156

Cubatão:  147

Miguelópolis:  146

São José do Rio Preto: 143

Valentim Gentil:  140

Itupeva: 137

Bady Bassitt: 133

