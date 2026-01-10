Sete cidades do Vale do Paraíba estão entre os 50 municípios paulistas que mais geraram emprego em novembro do ano passado. Destacam-se São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, que estão nas melhores colocações do ranking estadual entre as cidades da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O estado de São Paulo criou 31,1 mil vagas de emprego com carteira assinada em novembro de 2025, o equivalente a mais de mil vagas por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.