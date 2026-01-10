Sete cidades do Vale do Paraíba estão entre os 50 municípios paulistas que mais geraram emprego em novembro do ano passado. Destacam-se São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, que estão nas melhores colocações do ranking estadual entre as cidades da região.
O estado de São Paulo criou 31,1 mil vagas de emprego com carteira assinada em novembro de 2025, o equivalente a mais de mil vagas por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.
De janeiro a novembro, foram mais de 530 mil vagas de emprego formais criadas. No acumulado de 12 meses, foram 342 mil oportunidades.
Assim, o estado criou 36% do total de vagas com carteira assinada do país em novembro, 28% do total em 11 meses e 26% em 12 meses, números que consolidam São Paulo como a unidade da Federação que tem maior saldo de vagas do país.
Em todos os períodos houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,21% em novembro, 3,74% no acumulado do ano e 2,4% no acumulado de 12 meses.
Veja as 50 cidades campeãs de emprego no mês de novembro:
São Paulo: 24.587
Barueri: 4.011
Osasco: 2.510
Bauru: 1.408
São Bernardo do Campo: 1.031
Santos: 796
Santo André: 740
Campinas: 671
Cajamar: 568
Praia Grande: 533
São José dos Campos: 506
Guarulhos: 467
Mogi das Cruzes: 428
Barrinha: 408
Taubaté: 390
Jacareí: 389
Sumaré: 383
Ribeirão Preto: 375
Caraguatatuba: 370
Araçatuba: 344
São Vicente: 324
Ubatuba: 321
Presidente Prudente: 316
Guarujá: 295
Indaiatuba: 285
Taboão da Serra: 280
Mogi Guaçu: 267
Lençóis Paulista: 264
Itaí: 243
Poá: 232
Tarumã: 216
Apiaí: 214
Espírito Santo do Pinhal: 199
Sorocaba: 196
Ribeirão Branco: 192
Itanhaém: 189
Peruíbe: 189
Mairiporã: 184
Lorena: 163
São Lourenço da Serra: 163
Bertioga: 161
Mirassol: 160
Caçapava: 159
Araraquara: 156
Cubatão: 147
Miguelópolis: 146
São José do Rio Preto: 143
Valentim Gentil: 140
Itupeva: 137
Bady Bassitt: 133