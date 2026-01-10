Fim de semana será de sol forte no Vale do Paraíba por causa do fortalecimento de um sistema de alta pressão sobre o Sudeste, que dificulta a formação de nuvens carregadas e aumenta o tempo de incidência solar.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Esse “bloqueio” favorece a rápida elevação da temperatura ao longo do dia e derruba a umidade do ar em parte do interior do Vale, cenário típico de tempo seco e desconforto térmico.
De forma resumida, fim de semana será de sol forte com céu variando entre claro e poucas nuvens, calor intenso e ausência de chuva na maior parte das cidades do Vale do Paraíba. No Litoral Norte, a brisa marítima pode aliviar um pouco no fim do dia, mas o abafamento segue.
Calor: tardes muito quentes, com máximas até superiores a 35°C e picos maiores em áreas de baixada. Tempo seco: queda da umidade do ar, principalmente no interior do Vale, com atenção para ressecamento e hidratação. Chuva: fim de semana com baixa chance de pancadas; a mudança mais consistente tende a aparecer só no começo da semana.
O sábado segue com predomínio de sol e aquecimento rápido desde o fim da manhã. A tarde deve ser a mais desconfortável, especialmente no “fundo do vale”, quando a umidade cai e a sensação de calor aumenta. Em resumo: fim de semana será de sol forte já a partir de sábado.
No domingo (11), a tendência é de repetição do padrão atmosférico: sol, calor e elevação rápida da temperatura ao longo do dia. A mínima na madrugada deve ficar em torno de 24°C e a máxima pode chegar aos 36°C nas horas mais quentes, com percentuais mínimos de umidade do ar perto de 30%. Mais uma vez, o dia deve terminar sem previsão de chuva.
Na segunda-feira (12) ainda faz calor, com madrugada quente e sensação de abafamento. A mínima deve girar em torno de 24°C e a máxima na tarde pode bater 35°C, com umidade mínima próxima (ou ligeiramente abaixo) de 30%. Entre o meio e o fim da tarde, voltam as condições de pancadas isoladas de chuva, pela combinação do calor com a infiltração da brisa marítima.
Se você quer comparar com outras situações recentes de calor intenso na região, veja: Onda de calor no Vale do Paraíba e máximas acima de 35°C.
Com fim de semana será de sol forte e tempo seco, a recomendação é reforçar cuidados simples, principalmente com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.