Fim de semana será de sol forte no Vale do Paraíba por causa do fortalecimento de um sistema de alta pressão sobre o Sudeste, que dificulta a formação de nuvens carregadas e aumenta o tempo de incidência solar.

Esse “bloqueio” favorece a rápida elevação da temperatura ao longo do dia e derruba a umidade do ar em parte do interior do Vale, cenário típico de tempo seco e desconforto térmico.