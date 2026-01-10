A Polícia Civil de São Paulo requisitou perícia para apurar as causas da morte de Miguel Abdalla Neto, de 76 anos. O homem, que é tio de Suzanne e Andreas Von Richthofen, foi encontrado sem vida, dentro da própria casa, na zona sul da capital paulista, nessa sexta-feira (9).

O corpo de Miguel estava em estado de decomposição e não havia sinais de violência. De acordo com a Polícia Militar, um vizinho acionou a polícia após os funcionários da vítima estranharem sua ausência por dois dias. Ele morava sozinho.