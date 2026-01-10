A Polícia Civil de São Paulo requisitou perícia para apurar as causas da morte de Miguel Abdalla Neto, de 76 anos. O homem, que é tio de Suzanne e Andreas Von Richthofen, foi encontrado sem vida, dentro da própria casa, na zona sul da capital paulista, nessa sexta-feira (9).
O corpo de Miguel estava em estado de decomposição e não havia sinais de violência. De acordo com a Polícia Militar, um vizinho acionou a polícia após os funcionários da vítima estranharem sua ausência por dois dias. Ele morava sozinho.
Miguel Abdalla Neto era irmão de Marísia von Richthofen, assassinada em 2002 junto com o marido, Manfred von Richthofen, em um dos crimes mais emblemáticos do país.
Em 2002, Suzane arquitetou o assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen. O crime foi executado pelos irmãos Daniel (seu ex-namorado) e Cristian Cravinhos, que entraram na casa com a ajuda da jovem. Os pais de Suzane foram mortos a marretadas enquanto dormiam.
Todos os três foram condenados por homicídio triplamente qualificado. Suzane foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão, Daniel a 39 anos e 6 meses de prisão e Cristian a 38 anos e 6 meses de prisão. Atualmente, eles cumprem pena em regime aberto.
* Com informações da Rádio Itatiaia