Uma pessoa foi presa na madrugada deste sábado (10) após seis pessoas terem sido mortas em tiroteios no Mississippi, nos Estados Unidos. As vítimas foram mortas em tiroteios relacionados no leste do estado.

O xerife do condado de Clay, Eddie Scott, afirmou em uma publicação no Facebook que "várias vidas inocentes” foram perdidas "devido à violência" na cidade de West Point, perto da fronteira com o Alabama.