ESTADOS UNIDOS

Seis morrem em série de tiroteios nos EUA; suspeito foi preso

Por Da redação | Mississippi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Uma pessoa foi presa na madrugada deste sábado (10) após seis pessoas terem sido mortas em tiroteios no Mississippi, nos Estados Unidos. As vítimas foram mortas em tiroteios relacionados no leste do estado.

O xerife do condado de Clay, Eddie Scott, afirmou em uma publicação no Facebook que "várias vidas inocentes” foram perdidas "devido à violência" na cidade de West Point, perto da fronteira com o Alabama.

Os ataques ocorreram em três locais diferentes do Mississippi. A informação foi confirmada pelo xerife em entrevista à ABC News.

Um suspeito foi detido. "O indivíduo está sob custódia e não representa mais uma ameaça para nossa comunidade", afirmou o policial ainda nas redes sociais.

Ainda não se sabe as circunstâncias e motivação dos crimes. As autoridades policiais disseram que ainda estavam investigando o caso e que divulgariam novas informações assim que possível.

* Com informações do portal UOL

