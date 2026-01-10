Um homem e uma mulher ficaram feridos em acidente com moto em São José dos Campos, na noite de sexta-feira (9). O sinistro aconteceu por volta das 20h20, na Rua das Ceramistas, no bairro Novo Horizonte, próximo à UPA.

No local, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi registrado um acidente envolvendo uma motocicleta, deixando duas vítimas.