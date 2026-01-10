Um homem e uma mulher ficaram feridos em acidente com moto em São José dos Campos, na noite de sexta-feira (9). O sinistro aconteceu por volta das 20h20, na Rua das Ceramistas, no bairro Novo Horizonte, próximo à UPA.
No local, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi registrado um acidente envolvendo uma motocicleta, deixando duas vítimas.
A primeira, um homem de aproximadamente 30 anos, apresentava ferimento corto-contuso na face e foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.
A segunda vítima, uma mulher, sofreu escoriações generalizadas e recebeu atendimento do Samu.
Ambas as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Municipal, na Vila Industrial. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos, nem detalhes sobre a dinâmica do acidente.