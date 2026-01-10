10 de janeiro de 2026
COMBATE AO TRÁFICO

URGENTE: Operação contra o CV detém 8 e apreende cocaína no Vale

Por Da redação | São José dos Campos
Drogas e materiais apreendidos durante a operação
Drogas e materiais apreendidos durante a operação

Uma operação conjunta entre as polícias Militar e Civil no Vale do Paraíba deteve oito pessoas e apreendeu cocaína e aparelhos usados para a venda de entorpecentes, na manhã deste sábado (10), em Bananal, cidade que faz divisa com o estado do Rio de Janeiro.

A operação mira combater a facção criminosa CV (Comando Vermelho), que disputa com o PCC (Primeiro Comando da Capital) o tráfico de drogas na região.

Neste sábado, os policiais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão, referente ao trafico de drogas a integrantes do Comando Vermelho.

Em uma das residências, foram localizados 30 eppendorfs de cocaína, um HT (rádio comunicador portátil) e aproximadamente 50 eppendorfs vazios.

No total, foram detidas oito pessoas, sendo sete alvos da operação e uma por porte de droga. O boletim de ocorrência por associação ao tráfico será elaborado na Delegacia de Polícia.

