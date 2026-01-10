Uma operação conjunta entre as polícias Militar e Civil no Vale do Paraíba deteve oito pessoas e apreendeu cocaína e aparelhos usados para a venda de entorpecentes, na manhã deste sábado (10), em Bananal, cidade que faz divisa com o estado do Rio de Janeiro.

A operação mira combater a facção criminosa CV (Comando Vermelho), que disputa com o PCC (Primeiro Comando da Capital) o tráfico de drogas na região.