Uma mulher condenada por tráfico de drogas foi presa pela Polícia Militar em Jacareí. De acordo com a corporação, ela havia sido beneficiada pela saída temporária de final de ano e não retornara ao sistema prisional, encontrando-se foragida.
A captura ocorreu nessa sexta-feira (9), quando policiais militares do 41° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pela estrada Teófilo Teodoro Resende, no CDHU Campo Grande, onde lograram êxito em localizar a foragida.
A mulher cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas e deixou de retornar ao sistema prisional após usufruir do benefício da saída temporária, no período de 23 de dezembro de 2025 a 6 de janeiro deste ano.
Após consulta dos dados junto ao Copom, foi confirmado que a criminosa encontrava-se evadida do sistema prisional.
A mulher foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Jacareí, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de recaptura.