Uma mulher condenada por tráfico de drogas foi presa pela Polícia Militar em Jacareí. De acordo com a corporação, ela havia sido beneficiada pela saída temporária de final de ano e não retornara ao sistema prisional, encontrando-se foragida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A captura ocorreu nessa sexta-feira (9), quando policiais militares do 41° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pela estrada Teófilo Teodoro Resende, no CDHU Campo Grande, onde lograram êxito em localizar a foragida.