Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, pela Polícia Militar, após tentar desfazer-se de uma arma lançando o revólver pela janela do carro.

Ele foi detido na noite dessa sexta-feira (9), por policiais militares da companhia de Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que interceptaram o veículo no km 21 da rodovia BR-459, que liga Lorena a Piquete.