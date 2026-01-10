10 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ARMA DE FOGO

Homem é preso após lançar arma de carro em rodovia do Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Arma apreendida pela Polícia Militar
Arma apreendida pela Polícia Militar

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, pela Polícia Militar, após tentar desfazer-se de uma arma lançando o revólver pela janela do carro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi detido na noite dessa sexta-feira (9), por policiais militares da companhia de Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que interceptaram o veículo no km 21 da rodovia BR-459, que liga Lorena a Piquete.

?Ao realizarem os procedimentos de abordagem e vistoria, os agentes localizaram e apreenderam um revólver calibre .32, que havia sido lançado para fora do automóvel no momento da aproximação da viatura.

No decorrer da entrevista com os ocupantes do veículo, foi identificado o responsável pelo armamento.

?O homem foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Diante da materialidade e autoria, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários