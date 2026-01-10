Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, pela Polícia Militar, após tentar desfazer-se de uma arma lançando o revólver pela janela do carro.
Ele foi detido na noite dessa sexta-feira (9), por policiais militares da companhia de Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que interceptaram o veículo no km 21 da rodovia BR-459, que liga Lorena a Piquete.
?Ao realizarem os procedimentos de abordagem e vistoria, os agentes localizaram e apreenderam um revólver calibre .32, que havia sido lançado para fora do automóvel no momento da aproximação da viatura.
No decorrer da entrevista com os ocupantes do veículo, foi identificado o responsável pelo armamento.
?O homem foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Diante da materialidade e autoria, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.