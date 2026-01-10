A Revap (Refinaria Henrique Lage), em São José dos Campos, iniciou no final de dezembro a operação de sua HDT (Unidade de Hidrotratamento) após receber autorização da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). A modernização da unidade permitirá ampliar em aproximadamente 80% a produção de diesel S-10 da refinaria, combustível de baixo teor de enxofre, fundamental para a redução de emissões e atendimento às demandas do mercado.
O aumento da produção de diesel S-10 será possível graças à otimização do parque de refino, ajustando o perfil de produção da Revap. Isso significa que parte da capacidade anteriormente destinada ao diesel S-500 será realocada para a produção de diesel S-10, em resposta à demanda crescente por combustíveis mais limpos.
A expansão da capacidade é resultado de um amplo revamp da HDT, que incluiu modernização tecnológica, integração de novos sistemas e melhorias na eficiência e confiabilidade operacional. Todos os testes e etapas de comissionamento foram concluídos antes da liberação regulatória.
“O início da operação da HDT modernizada representa um marco importante para a Revap. O projeto reforça nosso compromisso com eficiência, sustentabilidade e oferta de combustíveis de alta qualidade. A expansão do diesel S-10 garante capacidade de atender às demandas atuais e futuras com segurança e confiabilidade”, disse Alexandre Coelho Cavalcanti, gerente geral da refinaria.
O diesel S-10, por apresentar teor significativamente reduzido de enxofre, contribui para menores emissões de poluentes locais e maior durabilidade de motores modernos, atendendo a padrões ambientais cada vez mais rigorosos.
A Revap possui capacidade de processamento de até 252 mil barris de petróleo por dia e responde por cerca de 14% da produção de derivados da Petrobras. A refinaria também se destaca na produção de querosene de aviação, atendendo aproximadamente 75% da demanda do Aeroporto Internacional de Guarulhos, além de produzir gasolina e gás liquefeito de petróleo (GLP) para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo.