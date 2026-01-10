A Revap (Refinaria Henrique Lage), em São José dos Campos, iniciou no final de dezembro a operação de sua HDT (Unidade de Hidrotratamento) após receber autorização da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). A modernização da unidade permitirá ampliar em aproximadamente 80% a produção de diesel S-10 da refinaria, combustível de baixo teor de enxofre, fundamental para a redução de emissões e atendimento às demandas do mercado.

O aumento da produção de diesel S-10 será possível graças à otimização do parque de refino, ajustando o perfil de produção da Revap. Isso significa que parte da capacidade anteriormente destinada ao diesel S-500 será realocada para a produção de diesel S-10, em resposta à demanda crescente por combustíveis mais limpos.