O volume útil dos reservatórios na bacia do rio Paraíba do Sul chegou a 34% de média (reservatório equivalente) e marca o menor índice para esta época do ano, configurando um dos menores percentuais desde 1998 para o início de janeiro de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As informações são da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), conforme relatórios atualizados pelo Sistema de Acompanhamento de Reservatórios.