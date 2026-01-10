10 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RESERVATÓRIOS

Represas do Vale estão com 34% do volume, menor índice em 28 anos

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudio Vieira/PMSJC
Represa de Jaguari
Represa de Jaguari

O volume útil dos reservatórios na bacia do rio Paraíba do Sul chegou a 34% de média (reservatório equivalente) e marca o menor índice para esta época do ano, configurando um dos menores percentuais desde 1998 para o início de janeiro de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As informações são da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), conforme relatórios atualizados pelo Sistema de Acompanhamento de Reservatórios.

Os dados mostram que, na quinta-feira (8), as represas da bacia do rio Paraíba do Sul estavam com o volume considerado baixo. Paraibuna aparece com 35,50% do volume útil, seguida de Jaguari (36,62%), Funil (24,84%) e Santa Branca (32,75%) – todas têm tido menor volume a cada medição em janeiro.

Diante desse quadro preocupante, o CBH-PS (Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul) informou que faz um “monitoramento contínuo da situação hídrica da bacia”, com “acompanhamento das previsões climatológicas, dados hidrometeorológicos e níveis dos principais reservatórios que abastecem a região”.

Além disso, os dados disponibilizados na Sala de Situação do SIGA-Ceivap, mantidos pelo Ceivap (Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul), permitem acompanhar, em tempo real, a vazão e o nível dos reservatórios e dos 21 pontos de monitoramento da bacia, com informações atualizadas diariamente conforme publicação da ANA.

As projeções climáticas de instituições meteorológicas nacionais, como o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), indicam que, mesmo com a ocorrência de chuvas ao longo do verão, a precipitação acumulada nos próximos meses pode se manter dentro ou ligeiramente abaixo da média histórica em algumas regiões do Sudeste, o que reforça a necessidade de gestão responsável e uso racional da água.

Diante desse contexto, o CBH-PS informou que mantém rotina permanente de análise integrada de dados hidrológicos e pluviométricos, com base em informações técnicas e atualizadas. O comitê também promove articulações com órgãos gestores, agências reguladoras e operadores dos sistemas de água e saneamento, visando subsidiar o planejamento operacional e ações de segurança hídrica.

Além disso, o órgão incentiva a população e os usuários dos recursos hídricos a adotarem práticas de uso eficiente da água, em consonância com o Plano de Bacia e a Política de Recursos Hídricos da região.

“O Comitê reforça que a situação atual exige atenção ao uso da água e que todas as decisões são fundamentadas em dados confiáveis, com o compromisso de assegurar o abastecimento humano, os usos socioeconômicos e a sustentabilidade ambiental da Bacia do rio Paraíba do Sul”, informou.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários