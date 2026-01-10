A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para chuvas fortes e isoladas, provenientes da aproximação de uma frente fria, neste sábado (10) e domingo (11), principalmente em áreas que fazem divisa com o Paraná e na faixa leste do Estado, onde está o Vale do Paraíba.

Segundo o órgão estadual, está prevista a formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil. As chuvas poderão ser fortes, com possibilidade de rajadas de vento, raios e granizo.