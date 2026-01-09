Um jovem de 25 anos foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (8). O crime aconteceu em via pública, próximo a um estabelecimento comercial, e mobilizou equipes policiais. A vítima morreu no local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O homicídio foi registrado no bairro Dalva 2, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O homem foi identificado como Matheus Reis, filho do vereador Zé Paulo. Ele trabalhava em uma farmácia da cidade.
De acordo com a Polícia Militar de Goiás, o autor dos disparos chegou ao local em uma BMW branca, desceu do veículo e atirou contra a vítima. Uma mulher estava no banco do passageiro durante a ação.
Após o crime, o pai de Matheus usou as redes sociais para lamentar a morte do filho, destacando a pouca idade da vítima.
A Polícia Civil de Goiás instaurou inquérito para apurar a motivação do homicídio e identificar os envolvidos.