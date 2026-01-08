Três dia antes de ser encontrada morta, a filha do escritor Olavo de Carvalho publicou nas redes sociais a frase: “Eu estou viva e completa para ver todos os bolsolavettes indo um a um pra cadeia”. A mensagem ganhou repercussão após a confirmação da morte de Heloísa de Carvalho Martin Arribas, de 56 anos, registrada na noite desta quarta-feira (7).

Heloísa foi encontrada sem vida dentro da própria residência, em Atibaia, no interior de São Paulo. Um amigo localizou o corpo, que estava sobre a cama, e acionou as autoridades. A Polícia Militar esteve no local e o caso passou a ser investigado para esclarecer as circunstâncias do óbito.