Três dia antes de ser encontrada morta, a filha do escritor Olavo de Carvalho publicou nas redes sociais a frase: “Eu estou viva e completa para ver todos os bolsolavettes indo um a um pra cadeia”. A mensagem ganhou repercussão após a confirmação da morte de Heloísa de Carvalho Martin Arribas, de 56 anos, registrada na noite desta quarta-feira (7).
Heloísa foi encontrada sem vida dentro da própria residência, em Atibaia, no interior de São Paulo. Um amigo localizou o corpo, que estava sobre a cama, e acionou as autoridades. A Polícia Militar esteve no local e o caso passou a ser investigado para esclarecer as circunstâncias do óbito.
Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa da morte. Segundo dados preliminares, não foram identificados sinais aparentes de violência, e detalhes sobre o estado do corpo não foram divulgados.
Um dia antes de morrer, Heloísa havia procurado atendimento médico em um hospital da região, com suspeita de intoxicação por medicamentos. Ela recebeu alta após ser avaliada, e ainda não há confirmação se esse atendimento tem relação direta com a morte.
O falecimento foi comunicado publicamente por Davi de Carvalho, irmão de Heloísa, por meio de uma publicação nas redes sociais. Apesar de reconhecer desavenças familiares, ele pediu orações. “Minha irmã, Heloísa, morreu. Independentemente de qualquer coisa, é uma alma que precisa de oração”, escreveu.
Nos últimos anos, Heloísa ficou conhecida por adotar posições políticas opostas às do pai. Militante de esquerda, ela se tornou crítica frequente do bolsonarismo e de grupos ligados ao ideólogo conservador. A postagem feita no dia 4 de janeiro, dias antes da morte, voltou a circular após a confirmação do óbito.
A Polícia Civil deve aguardar laudos periciais para avançar na investigação. Até o momento, não há informações sobre velório ou sepultamento.