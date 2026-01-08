A namorada de um homem morto a facadas publicou uma homenagem emocionada nas redes sociais e cobrou justiça pelo crime. A vítima, de 37 anos, foi atacada após sair do trabalho e não resistiu aos ferimentos, deixando um filho de 6 anos.

O crime ocorreu em Londrina, no norte do Paraná, na noite de segunda-feira (5). David Schmidt Prado foi esfaqueado no estacionamento de uma academia de musculação. Mesmo ferido, ele tentou fugir para o interior do estabelecimento, mas foi alcançado pelo agressor e atingido novamente, morrendo antes da chegada do socorro.