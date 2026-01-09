09 de janeiro de 2026
ACIDENTE

URGENTE: Grave acidente de moto deixa casal ferido em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Acidente na região leste de São José
Acidente na região leste de São José

Um grave acidente de motocicleta deixou um casal ferido na noite desta sexta-feira (9), em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na Avenida 9 de Novembro, em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Novo Horizonte, na região leste da cidade.

De acordo com as informações apuradas no local, as causas do acidente ainda não foram esclarecidas. A motocicleta ficou completamente destruída após o impacto. Até o momento, não há confirmação sobre o envolvimento de outro veículo na ocorrência.

Por volta das 20h30, o casal permanecia caído no solo, aguardando atendimento das equipes de resgate. O estado de saúde das vítimas ainda não havia sido oficialmente divulgado.

O caso mobilizou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela região e deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

