Um grave acidente de motocicleta deixou um casal ferido na noite desta sexta-feira (9), em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na Avenida 9 de Novembro, em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Novo Horizonte, na região leste da cidade.

De acordo com as informações apuradas no local, as causas do acidente ainda não foram esclarecidas. A motocicleta ficou completamente destruída após o impacto. Até o momento, não há confirmação sobre o envolvimento de outro veículo na ocorrência.

Por volta das 20h30, o casal permanecia caído no solo, aguardando atendimento das equipes de resgate. O estado de saúde das vítimas ainda não havia sido oficialmente divulgado.