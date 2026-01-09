Um acidente de trânsito registrado na noite desta sexta-feira (9) deixou dois veículos destruídos no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos. A colisão ocorreu em um cruzamento movimentado da região.

De acordo com informações de testemunhas, o acidente aconteceu no cruzamento da rua Geralda Bernardinelli Tarantino com a avenida Nair Toledo de Mira. Um dos veículos teria avançado o sinal vermelho, provocando a batida.

O impacto envolveu um Ford Escort e um Tiggo. Com a força da colisão, os dois carros ficaram bastante danificados, chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.