09 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

ACIDENTE

AGORA: Colisão em cruzamento deixa veículos destruídos em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Da redação
Reprodução
Carro teve a lateral destruída
Carro teve a lateral destruída

Um acidente de trânsito registrado na noite desta sexta-feira (9) deixou dois veículos destruídos no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos. A colisão ocorreu em um cruzamento movimentado da região.

De acordo com informações de testemunhas, o acidente aconteceu no cruzamento da rua Geralda Bernardinelli Tarantino com a avenida Nair Toledo de Mira. Um dos veículos teria avançado o sinal vermelho, provocando a batida.

O impacto envolveu um Ford Escort e um Tiggo. Com a força da colisão, os dois carros ficaram bastante danificados, chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

