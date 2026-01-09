Um motoboy ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desta sexta-feira (9) no bairro Jardim São José, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na região de divisa entre o Jardim São José 1, o bairro Coqueiro e o Santa Maria.

Segundo relatos de moradores, o acidente aconteceu no começo da noite e mobilizou a atenção de quem passava pelo local. Ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde da vítima.

Equipes de resgate foram acionadas para o atendimento. Por volta das 20h, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fez o socorro do motoboy. Seu estado de saúde não foi informado.