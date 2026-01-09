09 de janeiro de 2026
ACIDENTE

URGENTE: Motoboy sofre acidente no Jardim São José, em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Da redação
Reprodução
Acidente aconteceu no começo da noite
Acidente aconteceu no começo da noite

Um motoboy ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desta sexta-feira (9) no bairro Jardim São José, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na região de divisa entre o Jardim São José 1, o bairro Coqueiro e o Santa Maria.

Segundo relatos de moradores, o acidente aconteceu no começo da noite e mobilizou a atenção de quem passava pelo local. Ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde da vítima.

Equipes de resgate foram acionadas para o atendimento. Por volta das 20h, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fez o socorro do motoboy. Seu estado de saúde não foi informado.

