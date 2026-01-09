Pelo menos três corpos foram encontrados enterrados em uma área de mata na manhã desta sexta-feira (9), após uma denúncia apontar a existência de um possível cemitério clandestino. A ocorrência mobilizou equipes especializadas da Polícia Militar.

A localização foi feita no morro da Boa Vista, em São José, na Grande Florianópolis, durante uma operação conjunta do Batalhão de Polícia de Choque e do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).