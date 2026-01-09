09 de janeiro de 2026
CRIME

Polícia descobre cemitério clandestino após achar corpos na mata

Por Da Redação | São José (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
Pelo menos três corpos foram encontrados enterrados em uma área de mata na manhã desta sexta-feira (9), após uma denúncia apontar a existência de um possível cemitério clandestino. A ocorrência mobilizou equipes especializadas da Polícia Militar.

A localização foi feita no morro da Boa Vista, em São José, na Grande Florianópolis, durante uma operação conjunta do Batalhão de Polícia de Choque e do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

Os corpos estavam enterrados a aproximadamente um metro e meio de profundidade, na parte mais elevada do morro. A área foi isolada para o trabalho das equipes técnicas.

A ação contou ainda com apoio do Canil da Polícia Militar e do 7º Batalhão da PM de Santa Catarina, que auxiliaram nas buscas e na segurança do local.

As circunstâncias das mortes e a identificação das vítimas serão apuradas. O caso segue sob investigação.