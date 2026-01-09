09 de janeiro de 2026
FEMINICÍDIO

Atriz de 'Rei Leão' é morta a facadas pelo namorado

Por Da Redação | Nova Jersey, EUA
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Imani Dia Smith, de 25 anos
Imani Dia Smith, de 25 anos

A atriz norte-americana Imani Dia Smith, de 25 anos, morreu após ser esfaqueada pelo companheiro no dia 21 de dezembro. O crime ocorreu poucos dias antes do Natal e é investigado pelas autoridades locais. Ela deixa um filho de três anos, que estava na residência no momento do ataque.

O caso foi registrado no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, o suspeito é o então namorado da vítima, Jordan D. Jackson-Small, de 35 anos, que foi preso dois dias depois, na terça-feira (23).

Imani ganhou destaque ainda na infância ao integrar o elenco do musical O Rei Leão, na Broadway. Aos 11 anos, ela interpretou a personagem Nala, amiga do protagonista Simba, papel que desempenhou por cerca de um ano, entre 2011 e 2012.

Familiares lamentaram a morte da atriz e destacaram sua trajetória pessoal e profissional. Em comunicado, a tia de Imani afirmou que a jovem era muito querida por amigos, parentes e pela comunidade, deixando pais, dois irmãos mais novos e o filho pequeno. As circunstâncias do crime seguem sob apuração pelas autoridades norte-americanas.