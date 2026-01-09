A atriz norte-americana Imani Dia Smith, de 25 anos, morreu após ser esfaqueada pelo companheiro no dia 21 de dezembro. O crime ocorreu poucos dias antes do Natal e é investigado pelas autoridades locais. Ela deixa um filho de três anos, que estava na residência no momento do ataque.

O caso foi registrado no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, o suspeito é o então namorado da vítima, Jordan D. Jackson-Small, de 35 anos, que foi preso dois dias depois, na terça-feira (23).