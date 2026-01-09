Uma mulher de 36 anos morreu após se afogar no mar depois de fugir de uma ambulância durante uma transferência hospitalar. O caso ocorreu no início de janeiro e é investigado pela Polícia Civil, que apura possíveis falhas no atendimento e no transporte da paciente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima foi identificada como Fernanda Pereira Zanick. O episódio aconteceu no balneário Praia Grande, no litoral do Paraná, após uma transferência entre unidades de saúde de Guaratuba e Matinhos.