Uma mulher de 36 anos morreu após se afogar no mar depois de fugir de uma ambulância durante uma transferência hospitalar. O caso ocorreu no início de janeiro e é investigado pela Polícia Civil, que apura possíveis falhas no atendimento e no transporte da paciente.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima foi identificada como Fernanda Pereira Zanick. O episódio aconteceu no balneário Praia Grande, no litoral do Paraná, após uma transferência entre unidades de saúde de Guaratuba e Matinhos.
Segundo familiares, Fernanda tinha diagnóstico de esquizofrenia e aguardava uma vaga para internação em um hospital psiquiátrico. Ela estava sob cuidados médicos e, conforme relato da família, necessitava de acompanhamento constante.
A transferência foi realizada porque o equipamento de raio-x do pronto-socorro de Guaratuba estava temporariamente fora de operação. A família afirma que havia sido informada de que a mãe poderia acompanhar a paciente na ambulância, o que não ocorreu no momento do deslocamento.
Ainda de acordo com os parentes, após a chegada da ambulância em Matinhos, a equipe desembarcou do veículo enquanto aguardava a conclusão do procedimento. Em um momento de distração, a paciente teria fugido e sido encontrada posteriormente no mar, já sem vida.
Para a família, houve negligência e falhas na condução da transferência, além de falta de preparo no manejo da paciente, que apresentava transtornos mentais.
Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte e que profissionais de saúde envolvidos já foram ouvidos. As investigações seguem em andamento.
A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná afirmou que a apuração cabe aos municípios responsáveis pelo atendimento. Já a Prefeitura de Guaratuba informou que abriu uma sindicância para investigar o caso. A Secretaria Municipal de Saúde de Matinhos declarou que a paciente não chegou a ser admitida na rede municipal e que as medidas de emergência foram adotadas após o resgate.