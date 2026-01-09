Benedito Paulo e Siva Filho, o 'Ditinho', morreu em Jacareí aos 86 anos, nesta sexta-feira (9). Ele já foi sepultado ainda nesta tarde, no cemitério da Saudade, no Avareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apesar da tristeza com a partida de seu Ditinho, ficou a lição de vida deixada e a longevidade. Afinal de contas, poucas pessoas conseguem viver tanto.