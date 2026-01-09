09 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
LUTO

Adeus seu Ditinho, aos 86 anos; deixou família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Benedito Paulo e Siva Filho, o 'Ditinho
Benedito Paulo e Siva Filho, o 'Ditinho

Benedito Paulo e Siva Filho, o 'Ditinho', morreu em Jacareí aos 86 anos, nesta sexta-feira (9). Ele já foi sepultado ainda nesta tarde, no cemitério da Saudade, no Avareí.

Apesar da tristeza com a partida de seu Ditinho, ficou a lição de vida deixada e a longevidade. Afinal de contas, poucas pessoas conseguem viver tanto.

Nas redes sociais, muita gente lamentou. "Meus sentimentos aos Familiares e Amigos", disse Sueli De Fátima Pereira Xavier.

João Bernardes também deixou suas condolências para a família. "Meus sentimentos que o espírito santo de Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos que ele descansa em paz", escreveu.

