Benedito Paulo e Siva Filho, o 'Ditinho', morreu em Jacareí aos 86 anos, nesta sexta-feira (9). Ele já foi sepultado ainda nesta tarde, no cemitério da Saudade, no Avareí.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Apesar da tristeza com a partida de seu Ditinho, ficou a lição de vida deixada e a longevidade. Afinal de contas, poucas pessoas conseguem viver tanto.
Nas redes sociais, muita gente lamentou. "Meus sentimentos aos Familiares e Amigos", disse Sueli De Fátima Pereira Xavier.
João Bernardes também deixou suas condolências para a família. "Meus sentimentos que o espírito santo de Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos que ele descansa em paz", escreveu.