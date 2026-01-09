A aproximação de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil deve provocar mudanças no tempo na RMVale neste fim de semana, entre sábado (10) e domingo (11). A previsão indica calor intenso e possibilidade de pancadas de chuva fortes e isoladas, típicas do verão.

De acordo com a Defesa Civil, o Vale do Paraíba está entre as regiões paulistas com maior potencial para temporais, ao lado do litoral norte e da faixa leste do estado. Há risco de chuva intensa em curto período, acompanhada de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo de forma localizada.