A aproximação de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil deve provocar mudanças no tempo na RMVale neste fim de semana, entre sábado (10) e domingo (11). A previsão indica calor intenso e possibilidade de pancadas de chuva fortes e isoladas, típicas do verão.
De acordo com a Defesa Civil, o Vale do Paraíba está entre as regiões paulistas com maior potencial para temporais, ao lado do litoral norte e da faixa leste do estado. Há risco de chuva intensa em curto período, acompanhada de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo de forma localizada.
Apesar da instabilidade, as temperaturas seguem elevadas na região. Os termômetros podem alcançar até 35°C em cidades do Vale do Paraíba ao longo do fim de semana, mantendo a sensação de abafamento.
No sábado (10), o sol predomina desde as primeiras horas do dia, favorecendo a rápida elevação da temperatura. A mínima deve ficar em torno de 20°C na madrugada, enquanto a máxima pode chegar aos 32°C à tarde. A umidade do ar tende a cair, com índices próximos de 35%. O aumento de nuvens ocorre no fim do dia, com chance de pancadas isoladas.
No domingo (11), o cenário se repete, com manhã ensolarada e calor intenso. A mínima prevista é de cerca de 21°C, e a máxima pode novamente ultrapassar os 32°C. A umidade relativa do ar deve atingir níveis próximos de 32% nos períodos mais quentes, com possibilidade de instabilidade no final do dia.
A Defesa Civil orienta atenção redobrada para mudanças rápidas no tempo, principalmente em áreas urbanas e próximas a encostas e rios.