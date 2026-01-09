O Shibata Supermercados emitiu um alerta de segurança nesta sexta-feira (9) após identificar a existência de um perfil falso no Facebook que estaria utilizando indevidamente o nome da rede para tentar aplicar golpes em consumidores.

Segundo a empresa, o perfil fraudulento divulga falsas promoções e sorteios com o objetivo de obter dados pessoais ou induzir vítimas a pagamentos indevidos. A rede reforça que não realiza sorteios por telefone, WhatsApp ou mensagens privadas, não solicita dados pessoais, códigos ou pagamentos via Pix e que todas as promoções verdadeiras são divulgadas exclusivamente por seus canais oficiais.

A orientação é para que clientes que recebam qualquer contato suspeito não respondam e não compartilhem a mensagem, além de denunciar imediatamente o perfil falso. A empresa também recomenda que o caso seja comunicado à Central de Atendimento ou diretamente em uma das lojas da rede.