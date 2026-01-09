O WhatsApp deixará de funcionar em parte dos celulares mais antigos a partir de 2026, com impacto já previsto para este mês de janeiro. A medida ocorre após uma atualização que eleva os requisitos técnicos do aplicativo, impedindo o funcionamento em dispositivos que não suportam as novas versões do sistema.

A mudança afeta usuários no Brasil e em outros países. Segundo a empresa, aparelhos que não atendem aos padrões mínimos de segurança e desempenho não conseguirão mais baixar ou atualizar o aplicativo.