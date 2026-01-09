09 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
APLICATIVO

Meu WhatsApp parou: saiba o fazer para voltar a funcionar

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Meu WhatsApp parou: saiba o fazer para voltar a funcionar
Meu WhatsApp parou: saiba o fazer para voltar a funcionar

O WhatsApp deixará de funcionar em parte dos celulares mais antigos a partir de 2026, com impacto já previsto para este mês de janeiro. A medida ocorre após uma atualização que eleva os requisitos técnicos do aplicativo, impedindo o funcionamento em dispositivos que não suportam as novas versões do sistema.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A mudança afeta usuários no Brasil e em outros países. Segundo a empresa, aparelhos que não atendem aos padrões mínimos de segurança e desempenho não conseguirão mais baixar ou atualizar o aplicativo.

Com isso, milhões de celulares devem perder acesso ao serviço de mensagens, que é o mais utilizado no país. A decisão acompanha a necessidade de manter o aplicativo compatível com recursos mais recentes.

A recomendação é que os usuários verifiquem a versão do sistema operacional de seus aparelhos e avaliem a possibilidade de atualização ou troca do dispositivo para continuar utilizando o serviço.