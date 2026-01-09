09 de janeiro de 2026
'Serial killer' escapa de presídio de segurança máxima

Por Da Redação | Cariri (TO)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA
'Serial killer' escapa de presídio de segurança máxima
'Serial killer' escapa de presídio de segurança máxima

Dois presos considerados de alta periculosidade fugiram de uma unidade prisional de segurança máxima durante a noite do feriado de Natal, na quinta-feira (25). A evasão só foi percebida na manhã seguinte, e os detentos seguem foragidos há mais de 60 horas.

A fuga ocorreu na Unidade de Tratamento Penal de Cariri do Tocantins. Entre os foragidos está Renan Barros da Silva, de 26 anos, condenado a 72 anos de prisão por três homicídios e ocultação de cadáver. Ele é apontado pelas autoridades como autor de crimes em série.

O outro fugitivo é Gildádio Silva Assunção, de 47 anos, que possui quatro condenações, incluindo homicídios, com pena total de 46 anos de reclusão. Ambos cumpriam pena em regime fechado e são investigados por ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, os detentos serraram as grades de uma das celas e utilizaram uma corda improvisada com lençóis para escapar da unidade.

Renan foi condenado por crimes praticados em maio de 2021. Na denúncia apresentada à Justiça, o Ministério Público Estadual descreveu o réu como alguém com comportamento extremamente violento.

A Secretaria da Cidadania e Justiça informou que instaurou procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da fuga e verificar como os materiais usados teriam entrado na cela. A pasta também afirmou que a segurança do presídio foi reforçada.

