Dois presos considerados de alta periculosidade fugiram de uma unidade prisional de segurança máxima durante a noite do feriado de Natal, na quinta-feira (25). A evasão só foi percebida na manhã seguinte, e os detentos seguem foragidos há mais de 60 horas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A fuga ocorreu na Unidade de Tratamento Penal de Cariri do Tocantins. Entre os foragidos está Renan Barros da Silva, de 26 anos, condenado a 72 anos de prisão por três homicídios e ocultação de cadáver. Ele é apontado pelas autoridades como autor de crimes em série.