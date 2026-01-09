Uma mulher de 27 anos, desaparecida desde a madrugada de 31 de dezembro, foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira (7). O corpo estava em avançado estado de decomposição e envolto em arame farpado, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar.

A vítima foi identificada como Fabiana dos Santos Jardim. Ela morava em Piranguinho, no Sul de Minas, e saiu de casa por volta das 4h do dia do desaparecimento, dirigindo o próprio carro.