Uma mulher de 27 anos, desaparecida desde a madrugada de 31 de dezembro, foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira (7). O corpo estava em avançado estado de decomposição e envolto em arame farpado, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar.
A vítima foi identificada como Fabiana dos Santos Jardim. Ela morava em Piranguinho, no Sul de Minas, e saiu de casa por volta das 4h do dia do desaparecimento, dirigindo o próprio carro.
De acordo com o relato da companheira, que registrou boletim de ocorrência no dia seguinte, Fabiana deixou a residência no bairro Beira Rio e não manteve mais contato.
O veículo da vítima, um Chevrolet Onix branco, foi localizado na noite de 1º de janeiro em uma área de mata às margens do Rio Sapucaí, no município de Wenceslau Braz.
O corpo foi encontrado nesta quarta-feira às margens do mesmo rio, já em Itajubá, após um morador da região acionar as autoridades.
A perícia preliminar apontou que Fabiana estava com arame farpado preso ao cabelo, ao rosto, aos braços e às roupas. Não foram identificados sinais aparentes de violência.
Inicialmente, as equipes de investigação trabalham com a hipótese de acidente. O caso segue sob apuração.