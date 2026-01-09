Após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), a Prefeitura de Taubaté retomou nessa sexta-feira (9) as inscrições para o processo seletivo que visa contratar 327 professores temporários.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 2 de fevereiro, pela internet. A aplicação das provas está prevista para o dia 1º de março.