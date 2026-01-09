A Justiça concedeu liberdade provisória à mulher de 36 anos presa em flagrante sob suspeita de injúria racial contra um guarda-vidas durante uma confusão ocorrida na Ubatuba, no Litoral Norte. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (9), após audiência de custódia.

Angélica Cristina da Silva Ramos havia sido detida na quinta-feira (8), depois de um desentendimento registrado na Praia Grande. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, ela foi liberada sem necessidade de pagamento de fiança, mas deverá cumprir medidas cautelares, entre elas o comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades.