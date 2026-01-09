Um acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta sexta-feira (9) causou lentidão na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A colisão envolveu dois veículos que seguiam no mesmo sentido, em direção ao Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as informações apuradas no local, o acidente ocorreu na altura da entrada do bairro Vista Verde, na zona leste da cidade. Um dos motoristas não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo a traseira do veículo que seguia à frente.