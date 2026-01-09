Um acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta sexta-feira (9) causou lentidão na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A colisão envolveu dois veículos que seguiam no mesmo sentido, em direção ao Rio de Janeiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com as informações apuradas no local, o acidente ocorreu na altura da entrada do bairro Vista Verde, na zona leste da cidade. Um dos motoristas não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo a traseira do veículo que seguia à frente.
Por causa do impacto, o tráfego ficou carregado, principalmente para quem retornava para casa ou seguia viagem no horário de pico. Apesar do susto, não houve registro de feridos.
Equipes da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas e atuaram no atendimento da ocorrência e na organização do fluxo de veículos até a liberação da pista.