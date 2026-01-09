Um carro furtado em São José dos Campos foi recuperado por guardas civis municipais, nesta sexta-feira (9), após o alerta feito pelas equipes que trabalham no CSI (Centro de Segurança e Inteligência). Os agentes realizaram patrulhamento e localizaram o veículo estacionado nas proximidades de um restaurante na região leste.
O carro foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) e será posteriormente devolvido ao proprietário. Ninguém foi preso. A Polícia Civil está investigando e realizando diligências para prender o suspeito do furto.
Foi o segundo caso, em apenas dois dias, de veículo furtado recuperado pela GCM com ajuda das câmeras inteligentes e das equipes do CSI. Guardas civis municipais detiveram, na quinta-feira (8), um homem procurado pela Justiça por não pagar pensão alimentícia.
Ele foi capturado após alerta emitido pelas câmeras inteligente, que identificaram uma motocicleta que estava em seu nome.
O veículo foi acompanhado em tempo real pelas câmeras do CSI. No distrito de Eugênio de Melo, na região leste, o motociclista foi abordado e detido pelos agentes.
Ele foi levado para a Central de Polícia Judiciária, onde ficou à disposição das autoridades.