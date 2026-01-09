Um carro furtado em São José dos Campos foi recuperado por guardas civis municipais, nesta sexta-feira (9), após o alerta feito pelas equipes que trabalham no CSI (Centro de Segurança e Inteligência). Os agentes realizaram patrulhamento e localizaram o veículo estacionado nas proximidades de um restaurante na região leste.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O carro foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) e será posteriormente devolvido ao proprietário. Ninguém foi preso. A Polícia Civil está investigando e realizando diligências para prender o suspeito do furto.