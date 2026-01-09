09 de janeiro de 2026
RECUPERAÇÃO

Carro furtado é recuperado pela GCM com ajuda do CSI em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Guardas civis municipais de São José dos Campos
Guardas civis municipais de São José dos Campos

Um carro furtado em São José dos Campos foi recuperado por guardas civis municipais, nesta sexta-feira (9), após o alerta feito pelas equipes que trabalham no CSI (Centro de Segurança e Inteligência). Os agentes realizaram patrulhamento e localizaram o veículo estacionado nas proximidades de um restaurante na região leste.

O carro foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) e será posteriormente devolvido ao proprietário. Ninguém foi preso. A Polícia Civil está investigando e realizando diligências para prender o suspeito do furto.

Foi o segundo caso, em apenas dois dias, de veículo furtado recuperado pela GCM com ajuda das câmeras inteligentes e das equipes do CSI. Guardas civis municipais detiveram, na quinta-feira (8), um homem procurado pela Justiça por não pagar pensão alimentícia.

Ele foi capturado após alerta emitido pelas câmeras inteligente, que identificaram uma motocicleta que estava em seu nome.

O veículo foi acompanhado em tempo real pelas câmeras do CSI. No distrito de Eugênio de Melo, na região leste, o motociclista foi abordado e detido pelos agentes.

Ele foi levado para a Central de Polícia Judiciária, onde ficou à disposição das autoridades.

