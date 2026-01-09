Na manhã de quinta-feira (8), guardas civis municipais que trabalham no Paço Municipal de São José dos Campos socorreram uma mulher que passou mal.

Eles prestaram os primeiros socorros e a mulher, que tem 51 anos, foi levada imediatamente para o Hospital Municipal, na Vila Industrial, na região leste. Ela foi atendida e teve alta no mesmo dia.