SOCORRO

Mulher é socorrida após sofrer mal súbito no Paço de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Paço Municipal de São José dos Campos
Na manhã de quinta-feira (8), guardas civis municipais que trabalham no Paço Municipal de São José dos Campos socorreram uma mulher que passou mal.

Eles prestaram os primeiros socorros e a mulher, que tem 51 anos, foi levada imediatamente para o Hospital Municipal, na Vila Industrial, na região leste. Ela foi atendida e teve alta no mesmo dia.

“A rapidez e eficiência dos guardas e dos profissionais do Hospital Municipal foram fundamentais para evitar danos maiores à saúde da munícipe”, disse a Prefeitura.

É o segundo caso de socorro médico prestado pelos agentes no período de um mês.

No último 7 de dezembro, cinco integrantes da corporação salvaram a vida de uma mulher que teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) enquanto fazia compras de Natal com o marido e o filho de 10 anos no calçadão da rua 7 de Setembro, na região central da cidade.

