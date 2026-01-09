Cavalo bravo solto em via pública teria provocado pânico e queda de uma moradora do Parque Nova Cunha, em Cunha, na tarde da quarta-feira (7). A situação ainda terminou em ameaça com facão, segundo registro feito na Delegacia de Polícia do município. A mulher relatou que, ao tentar fugir do cavalo que vinha em sua direção, ficou presa em uma cerca de arame e caiu, sofrendo ferimentos leves.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O boletim descreve que o tutor do animal foi identificado e que moradores já estariam preocupados com o cavalo “constantemente solto” na rua, o que geraria risco a pedestres. A ocorrência foi registrada com enquadramentos de ameaça, dano e omissão de cautela na guarda/condução de animais.
Conforme o registro policial, a moradora caminhava pela rua Jaime Manoel de Oliveira quando percebeu o cavalo vindo em sua direção. Com medo, ela tentou correr e acabou se enroscando em uma cerca de arame, caindo na sequência.
Segundo o relato, a queda causou ferimentos leves na região do quadril e, no impacto, o celular da vítima teve a tela danificada. Ainda de acordo com o boletim, ela passou pelo pronto-socorro e foi medicada.
A vítima afirmou à Polícia Civil que o cavalo bravo pertence a um morador do mesmo logradouro e que o animal costuma ficar solto pela via pública. No depoimento, ela destacou que, há tempos, moradores manifestariam preocupação com o risco de acidentes e ataques envolvendo o animal, sem que o tutor tomasse providências para evitar novas ocorrências.
Ameaça com facão
O marido da vítima relatou que estava trabalhando nas proximidades e foi chamado após a queda. Ao chegar, viu a esposa caída na calçada e, ao questionar de quem era o cavalo, o tutor teria corrido até a residência e retornado com um facão nas mãos, fazendo uma ameaça do tipo: “aqui tem pra você”.
Diante da ameaça, o casal deixou o local para evitar agravamento da situação. O boletim também menciona que a vítima foi orientada sobre o prazo legal para eventual representação criminal contra o autor identificado.
Ocorrências envolvendo animais soltos em via pública já motivaram registros policiais em outras cidades do Vale do Paraíba. Em Paraibuna, por exemplo, uma idosa relatou mordida de cachorro solto e o caso foi enquadrado como omissão de cautela. Já em São Bento do Sapucaí, um morador disse ter precisado subir no teto do carro para evitar ataque de pitbull.
Em Guaratinguetá, a polícia também já conduziu um homem à delegacia após relato de cavalo em situação de exaustão sendo puxado pela rua.
Em Cunha, houve a investigação sobre denúncia de maus-tratos a gado em uma ONG e o caso de prisão por tentativa de homicídio. A cidade também registrou recentemente ocorrência de afogamento em cachoeira e acidente fatal em área rural, como tombamento de trator.