Cavalo bravo solto em via pública teria provocado pânico e queda de uma moradora do Parque Nova Cunha, em Cunha, na tarde da quarta-feira (7). A situação ainda terminou em ameaça com facão, segundo registro feito na Delegacia de Polícia do município. A mulher relatou que, ao tentar fugir do cavalo que vinha em sua direção, ficou presa em uma cerca de arame e caiu, sofrendo ferimentos leves.

O boletim descreve que o tutor do animal foi identificado e que moradores já estariam preocupados com o cavalo “constantemente solto” na rua, o que geraria risco a pedestres. A ocorrência foi registrada com enquadramentos de ameaça, dano e omissão de cautela na guarda/condução de animais.