09 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BALANÇO

Câmara de São José dos Campos aprovou 200 leis em 2025

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Cleverson Nunes/CMSJC
Balanço foi divulgado pelo Poder Legislativo
Balanço foi divulgado pelo Poder Legislativo

Balanço
A Câmara de São José dos Campos aprovou 200 novas leis em 2025, sendo 171 leis ordinárias e 29 complementares. Dessas, 169 foram publicadas e 31 aguardam sanção do prefeito Anderson Farias (PSD).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Aprovação
Também foram aprovados no ano passado uma emenda à Lei Orgânica do Município, 46 decretos legislativos e 4 resoluções internas.

Propostas
Ao longo do ano, vereadores e prefeito protocolaram um total de 895 propostas legislativas que entraram em tramitação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários