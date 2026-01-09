Balanço

A Câmara de São José dos Campos aprovou 200 novas leis em 2025, sendo 171 leis ordinárias e 29 complementares. Dessas, 169 foram publicadas e 31 aguardam sanção do prefeito Anderson Farias (PSD).

Aprovação

Também foram aprovados no ano passado uma emenda à Lei Orgânica do Município, 46 decretos legislativos e 4 resoluções internas.