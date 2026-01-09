Operação policial realizada na terça-feira (8), com o apoio da distribuidora de energia elétrica EDP, flagrou a prática de furto de energia em uma loja de conveniência em um posto de gasolina, no bairro Vila Industrial, na região leste de São José dos Campos.
Durante a inspeção, os técnicos da concessionária identificaram um desvio que impossibilita a mensuração real da energia consumida, caracterizando o furto. A estimativa é que o prejuízo ultrapasse os R$ 10 mil. A operação foi conduzida pela Polícia Civil.
O proprietário do estabelecimento não estava no local e deve responder por crime de furto de energia, em que a pena é de multa e reclusão de um a quatro anos. Além do processo criminal, o responsável pelo crime também arca, conforme a regra da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.
A EDP informou que as fraudes de energia, muitas vezes realizadas de forma amadora, sem condições mínimas de segurança, colocam em risco quem pratica a ação e todo o entorno. Além disso, as fraudes podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população, que sofre com a falta ou intermitência do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos devido à queda na qualidade da energia. Somente profissionais habilitados podem manusear a rede elétrica, com técnica e equipamentos de segurança necessários.
“Vale ressaltar que o furto de energia elétrica também traz prejuízos a todos. Um dos impactos é a queda na arrecadação de impostos que são coletados por meio da conta de energia e podem beneficiar a sociedade em áreas importantes, como saúde e educação”, disse a distribuidora.
Além disso, de acordo com as normas da Aneel, a composição do valor da tarifa de energia também leva em conta as perdas elétricas. O custo da energia usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede.
A EDP orienta que a população contribua, denunciando as ligações irregulares pelos seguintes canais de atendimento aos consumidores:
Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones)
WhatsApp (11) 93465-2888
Central de Atendimento: 0800 721 0123
Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas.