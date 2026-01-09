09 de janeiro de 2026
AGORA: Onde está Matheus? Jovem autista desaparece em SJC; AJUDE

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Onde está Matheus Elias de Oliveira?

O jovem autista, de 27 anos, desapareceu e a família busca informações sobre o seu paradeiro.

Matheus foi visto pela última vez na noite de quinta-feira (8), às 20h, no bairro Palmeiras de São José, em São José dos Campos. Ele saiu usando uma mochila preta.

"Se você o viu ou tem informações que possam ajudar a encontrá-lo, por favor, entre em contato: (12) 99663-9612 (Simone)/ (12) 982705-0750 (Tatiana)", diz postagem compartilhada pela família.

