Onde está Matheus Elias de Oliveira?
O jovem autista, de 27 anos, desapareceu e a família busca informações sobre o seu paradeiro.
Matheus foi visto pela última vez na noite de quinta-feira (8), às 20h, no bairro Palmeiras de São José, em São José dos Campos. Ele saiu usando uma mochila preta.
"Se você o viu ou tem informações que possam ajudar a encontrá-lo, por favor, entre em contato: (12) 99663-9612 (Simone)/ (12) 982705-0750 (Tatiana)", diz postagem compartilhada pela família.