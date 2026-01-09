A empresa HMF Serviços, de Cotia (SP), venceu a licitação aberta pela Unitau (Universidade de Taubaté) para a concessão da chamada Quadra D, que fica na Praça Félix Guisard e faz parte do complexo da CTI (Companhia Taubaté Industrial).

A proposta da empresa, que foi a única interessada no certame, foi aberta nessa sexta-feira (9). A proposta foi no valor mínimo exigido no edital. Com isso, a HMF pagará aluguel de R$ 1,59 milhão por ano (R$ 132 mil por mês).