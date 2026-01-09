Após registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento do marido, a influenciadora Fernanda Maggnani descobriu que ele estava em Paris, na França, se casando com outra mulher. A revelação ganhou grande repercussão nas redes sociais.
O que começou como uma busca desesperada por notícias do marido terminou em uma descoberta chocante para a influenciadora Fernanda Maggnani. Segundo relato publicado por ela nas redes sociais, o companheiro, com quem mantinha um relacionamento de 14 anos, reapareceu não por contato direto, mas em imagens de um casamento realizado em Paris.
Fernanda contou que se ausentou de casa por alguns dias para acompanhar a mãe, que estava internada no hospital. Ao retornar, passou a estranhar o comportamento do marido, que começou a chegar tarde, passar noites fora e, posteriormente, desapareceu completamente, sem dar qualquer explicação.
Diante do sumiço, a influenciadora procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Pouco depois, uma amiga decidiu investigar as redes sociais e acabou encontrando registros que indicavam que o homem estava na capital francesa, onde oficializava casamento com outra mulher.
Ainda conforme Fernanda, a nova esposa seria uma mulher com quem o companheiro teria se envolvido em 2022. Na época, o casal chegou a se separar, mas retomou o relacionamento algum tempo depois.
A influenciadora também afirmou que o marido havia deixado de contribuir financeiramente com a família e, segundo ela, mantinha uma imagem de vida luxuosa nas redes sociais, incompatível com a realidade. Após a repercussão do caso, o homem publicou uma mensagem enigmática na internet, afirmando valorizar “coisas caras como tempo, lealdade e amor”.
Fernanda e o marido são pais de duas crianças. Em vídeos publicados, ela afirmou estar enfrentando dificuldades jurídicas após tornar a história pública, mas decidiu expor a situação diante da gravidade dos fatos e do impacto emocional causado à família.
O caso gerou ampla repercussão nas redes sociais, levantando debates sobre abandono familiar, bigamia e exposição de conflitos conjugais na internet.