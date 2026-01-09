Após registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento do marido, a influenciadora Fernanda Maggnani descobriu que ele estava em Paris, na França, se casando com outra mulher. A revelação ganhou grande repercussão nas redes sociais.

O que começou como uma busca desesperada por notícias do marido terminou em uma descoberta chocante para a influenciadora Fernanda Maggnani. Segundo relato publicado por ela nas redes sociais, o companheiro, com quem mantinha um relacionamento de 14 anos, reapareceu não por contato direto, mas em imagens de um casamento realizado em Paris.