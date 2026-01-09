Um homem de 29 anos foi preso após agredir a ex-companheira e a sogra e ameaçar matá-las ao sair da prisão, na manhã desta quinta-feira (8), no Conjunto Paulo VI, na região norte de Belo Horizonte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um episódio de violência doméstica terminou com a prisão de Igor Ferreira Santos, de 29 anos, após ele agredir a ex-companheira e a mãe dela, além de proferir ameaças de morte contra as vítimas. Segundo a Polícia Militar, durante o transporte para a delegacia, o suspeito afirmou que “iria sair da cadeia e matar elas” e declarou não temer a polícia.