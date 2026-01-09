Um homem de 29 anos foi preso após agredir a ex-companheira e a sogra e ameaçar matá-las ao sair da prisão, na manhã desta quinta-feira (8), no Conjunto Paulo VI, na região norte de Belo Horizonte.
Um episódio de violência doméstica terminou com a prisão de Igor Ferreira Santos, de 29 anos, após ele agredir a ex-companheira e a mãe dela, além de proferir ameaças de morte contra as vítimas. Segundo a Polícia Militar, durante o transporte para a delegacia, o suspeito afirmou que “iria sair da cadeia e matar elas” e declarou não temer a polícia.
De acordo com o boletim de ocorrência, Igor havia deixado o sistema prisional um dia antes e foi até a residência da ex-companheira para visitar os filhos. Durante a madrugada, após sair do local e retornar em aparente estado de alteração por uso de álcool e drogas, ele iniciou uma série de agressões contra Débora, com socos e chutes, além de ameaçá-la com uma faca.
Ainda conforme o registro policial, o ataque teria sido motivado por ciúmes. O suspeito teria ouvido comentários de pessoas na rua de que a ex-companheira teria iniciado um novo relacionamento enquanto ele estava preso.
Vizinhos acionaram a mãe da vítima, que foi até a casa para tentar proteger a filha e os netos, mas também acabou sendo agredida. Durante a confusão, o homem quebrou uma janela do imóvel e arremessou cacos de vidro, atingindo a ex-sogra e causando um corte profundo na coxa esquerda.
As duas mulheres foram socorridas e encaminhadas para a UPA Norte, onde receberam atendimento médico. O agressor fugiu do local, mas foi localizado pela Polícia Militar durante patrulhamento na região.
Segundo a PM, Igor resistiu à abordagem, precisou ser contido e também passou por atendimento médico antes de ser levado à delegacia. Ele permanece preso e deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (9).
O caso será investigado como violência doméstica e ameaça, e as autoridades avaliam medidas protetivas para garantir a segurança das vítimas.