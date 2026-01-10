O São José estreia na Série A-2 do Campeonato Paulista neste domingo (11), a partir das 10h, em visita ao Linense, no estádio Gilbertão, em Lins. E a Águia do Vale, que não entra em campo desde setembro, pela Copa Paulista, volta a ver a bola rolar para o time profissional. A partida terá transmissão ao vivo pelo YouTube Paulistão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E, mais uma vez, o time da região terá o comando do técnico Marcelo Marelli, contratado no início da Copa Paulista em 2025. Agora, terá a missão redobrada, afinal de contas, a torcida cobra o tão sonhado acesso para a elite do Campeonato Paulista.