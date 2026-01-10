O São José estreia na Série A-2 do Campeonato Paulista neste domingo (11), a partir das 10h, em visita ao Linense, no estádio Gilbertão, em Lins. E a Águia do Vale, que não entra em campo desde setembro, pela Copa Paulista, volta a ver a bola rolar para o time profissional. A partida terá transmissão ao vivo pelo YouTube Paulistão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
E, mais uma vez, o time da região terá o comando do técnico Marcelo Marelli, contratado no início da Copa Paulista em 2025. Agora, terá a missão redobrada, afinal de contas, a torcida cobra o tão sonhado acesso para a elite do Campeonato Paulista.
Em relação ao elenco do ano passado que disputou a Série A-2, sob comando do Moacir Junior e, depois, Paulo Roberto Santos, poucos jogadores continuam, como o goleiro Gabriel Affonso e os meias Danilo Fidélis e Michael Paulista, além do zagueiro João Ramos e do volante Jeferson Lima.
Assim, a reformulação foi grande e, para o torcedor, o time é uma grande incógnita. Após esse jogo em Lins, que será sob forte calor, já dará para se ter uma ideia do que virá pela frente.
A diretoria da SAF que comanda o clube avaliou de forma positiva o trabalho do técnico que, em 2025, foi campeão da Série A-3 com o Sertãozinho. Nos dois últimos anos, o São José caiu nas quartas de final, sendo que no ano passado foi de forma mais dolorosa, contra o rival Taubaté.
Em 2026, o regulamento prevê turno único para os 16 times na primeira fase, rebaixando os dois últimos para a Série A-3 de 2027 e classificando os oito primeiros para os quadrangulares da segunda fase. Apenas campeão e vice conquistam o acesso para a Série A-1 do ano seguinte.
Ficha técnica
Linense
A definir
São José
Gabriel Affonso; (Matheus Rocha ou Igor Dutra), João Ramos, Léo Rigo e Carlos Henrique; Jeferson Lima, Danilo Fidélis e Michael Paulista; (Cristiano ou Rikelme), Clessione e (Rodrigo Carioca ou Rikelme).
Árbitro: Gustavo Alencar Rodrigues. Local: estádio Gilbertão, em Lins. Data: domingo, 11 de janeiro de 2026. Horário: 10h