O desaparecimento de Gabriely Shinayder, 39 anos, e seu parceiro de 32 anos está levando ao desespero a família da moradora do Vale do Paraíba. Mulher trans de Lorena, Gabriely sumiu no primeiro dia do ano, entre a quinta (1º) e a sexta-feira (2).

Segundo a família, ela está acompanhada de Cleidemar, companheiro dela que veio de outro estado. Ambos foram vistos pela última vez na segunda-feira (5), na rodoviária de Queluz. A família acredita que eles possam estar indo para o estado do Rio de Janeiro.