O desaparecimento de Gabriely Shinayder, 39 anos, e seu parceiro de 32 anos está levando ao desespero a família da moradora do Vale do Paraíba. Mulher trans de Lorena, Gabriely sumiu no primeiro dia do ano, entre a quinta (1º) e a sexta-feira (2).
Segundo a família, ela está acompanhada de Cleidemar, companheiro dela que veio de outro estado. Ambos foram vistos pela última vez na segunda-feira (5), na rodoviária de Queluz. A família acredita que eles possam estar indo para o estado do Rio de Janeiro.
“Uma pessoa chegou a tirar foto dos dois na rodoviária de Queluz, mas depois eles não foram mais encontrados. Eles estavam trocando de roupa na rodoviária. Acho que estão indo sentido Rio de Janeiro”, disse Grace Aparecida, 30 anos, cunhada de Gabriely.
Ela explicou que os pais de Gabriely estão desesperados por encontrá-la. “O pai dela começou passar mal por causa dessa situação. Eles estão muito angustiados com o sumiço dela”.
Grace contou que Gabriely já sumiu antes, mas nunca por um período tão extenso. "Ela sempre voltou", disse. Ela desconfia que Gabriely e o companheiro possam estar fugindo de algum problema que arrumaram em Lorena, em razão do consumo de drogas.
A cunhada explicou que o caso deve ser registrado na Polícia Civil caso Gabriely não seja encontrada nos próximos dias.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Gabriely e do companheiro deve avisar a polícia ou comunicar a família, pelo contato de Grace: (12) 98128-8885.