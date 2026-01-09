O motorista de aplicativo Erick Barbosa, 34 anos, que estava desaparecido, foi encontrado com vida, segundo familiares. A última atualização indicava que o veículo dele havia passado por Taubaté.
“Quero agradecer a todos pelas orações, todos que também compartilharam a foto do meu primo Erick Barbosa. Ele foi encontrado. Nós agradecemos a todos”, disse Vivian Oliveira, em publicação nas redes sociais na quarta-feira (7). Não foram divulgados detalhes sobre o encontro do motorista.
Anteriormente, de acordo com as informações divulgadas, Erick conduzia um Renault Sandero prata que teria sido visto por volta das 14h30, na quarta-feira (7) em Taubaté. Antes disso, o último local conhecido onde o motorista havia sido visto foi na rua Márcia, na cidade de Jandira.
A busca envolveu cidades do interior e da Grande São Paulo, incluindo Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba, Lorena, Tremembé, Guarulhos, Suzano, Mogi das Cruzes, Santo André, Guarujá e São Paulo, entre outras.