O motorista de aplicativo Erick Barbosa, 34 anos, que estava desaparecido, foi encontrado com vida, segundo familiares. A última atualização indicava que o veículo dele havia passado por Taubaté.

“Quero agradecer a todos pelas orações, todos que também compartilharam a foto do meu primo Erick Barbosa. Ele foi encontrado. Nós agradecemos a todos”, disse Vivian Oliveira, em publicação nas redes sociais na quarta-feira (7). Não foram divulgados detalhes sobre o encontro do motorista.