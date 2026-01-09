09 de janeiro de 2026
ALERTA

SJC: Hospital Municipal alerta para risco de escorpiões e cobras

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Agência SP
Hospital alerta para o risco de picadas de escorpiões
Hospital alerta para o risco de picadas de escorpiões

O Hospital Municipal de São José dos Campos emitiu um alerta sobre o aumento do risco de acidentes com animais peçonhentos, como escorpiões, cobras e aranhas.

Durante o ano de 2025, o hospital registrou mais de 500 atendimentos do tipo, incluindo casos de lonomia (lagarta) e serpentes.

A combinação de altas temperaturas do verão e umidade favorece o aparecimento desses animais.

Em caso de picadas, o socorro imediato é essencial para evitar complicações graves, especialmente em crianças e idosos.

Em caso de acidentes

O município conta com três Pontos Estratégicos de Soro e Antiveneno que funcionam 24 horas:

  • Hospital Municipal (Vila Industrial): Referência regional para cobras, escorpiões, aranhas e lonomias.
  • Hospital de Clínicas Sul: Atendimento para escorpião e aranha.
  • UPA São Francisco Xavier: Atendimento para cobra, escorpião e aranha.

Riscos para crianças

A atenção deve ser redobrada para crianças de até 10 anos.

No caso de picadas de escorpião, o quadro clínico pode evoluir rapidamente, exigindo observação hospitalar mínima de seis horas, mesmo que os sintomas iniciais pareçam leves.

O que NÃO fazer em caso de picada

A Vigilância Epidemiológica adverte que medidas caseiras podem agravar a situação.

  • Não deve ser feito torniquete, cortes, furos ou nem mesmo queimar o local da picada.
  • Também é recomendado que não seja aplicada nenhuma substância no local. 
  • Não ingerir álcool ou querosene.

A orientação oficial é manter a calma, lavar o local apenas com água e sabão (se possível) e seguir imediatamente para uma das unidades de referência.

Histórico

Ao longo do ano, o Hospital Municipal registrou 321 atendimentos por picadas de aranha, com 13 aplicações de soro; 142 casos envolvendo escorpiões, que resultaram em 7 soroterapias, além de 13 ocorrências com lonomia e 36 acidentes com serpentes, que demandaram 19 aplicações de soro antiveneno.

