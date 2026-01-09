O Hospital Municipal de São José dos Campos emitiu um alerta sobre o aumento do risco de acidentes com animais peçonhentos, como escorpiões, cobras e aranhas.

Durante o ano de 2025, o hospital registrou mais de 500 atendimentos do tipo, incluindo casos de lonomia (lagarta) e serpentes.

