O Hospital Municipal de São José dos Campos emitiu um alerta sobre o aumento do risco de acidentes com animais peçonhentos, como escorpiões, cobras e aranhas.
Durante o ano de 2025, o hospital registrou mais de 500 atendimentos do tipo, incluindo casos de lonomia (lagarta) e serpentes.
A combinação de altas temperaturas do verão e umidade favorece o aparecimento desses animais.
Em caso de picadas, o socorro imediato é essencial para evitar complicações graves, especialmente em crianças e idosos.
Em caso de acidentes
O município conta com três Pontos Estratégicos de Soro e Antiveneno que funcionam 24 horas:
- Hospital Municipal (Vila Industrial): Referência regional para cobras, escorpiões, aranhas e lonomias.
- Hospital de Clínicas Sul: Atendimento para escorpião e aranha.
- UPA São Francisco Xavier: Atendimento para cobra, escorpião e aranha.
Riscos para crianças
A atenção deve ser redobrada para crianças de até 10 anos.
No caso de picadas de escorpião, o quadro clínico pode evoluir rapidamente, exigindo observação hospitalar mínima de seis horas, mesmo que os sintomas iniciais pareçam leves.
O que NÃO fazer em caso de picada
A Vigilância Epidemiológica adverte que medidas caseiras podem agravar a situação.
- Não deve ser feito torniquete, cortes, furos ou nem mesmo queimar o local da picada.
- Também é recomendado que não seja aplicada nenhuma substância no local.
- Não ingerir álcool ou querosene.
A orientação oficial é manter a calma, lavar o local apenas com água e sabão (se possível) e seguir imediatamente para uma das unidades de referência.
Histórico
Ao longo do ano, o Hospital Municipal registrou 321 atendimentos por picadas de aranha, com 13 aplicações de soro; 142 casos envolvendo escorpiões, que resultaram em 7 soroterapias, além de 13 ocorrências com lonomia e 36 acidentes com serpentes, que demandaram 19 aplicações de soro antiveneno.