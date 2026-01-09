A família continua sem informações sobre o paradeiro de Cristimara dos Santos, de 41 anos, moradora de Santa Branca, no Vale do Paraíba. Ela está desaparecida desde o dia 22 de dezembro. A Polícia Civil apura o caso.

O desaparecimento de Cristimara está cercado de mistérios. Ela saiu de casa com o intuito de sacar dinheiro em um banco, em outro município, e depois se soube que ela vinha trocando mensagens com um homem que vive em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e que teria informado a intenção de vir ao Brasil para encontrá-la no dia 23 de dezembro.