O Corinthians recusou uma proposta de cerca de R$ 150 milhões da Lazio, da Itália, pelo atacante Yuri Alberto, jogador nascido em São José dos Campos e considerado peça-chave do elenco alvinegro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O Timão decidiu não avançar na negociação envolvendo o atacante, por considera a proposta de 24 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões) abaixo do ideal. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (9) pelo executivo de futebol Marcelo Paz, durante apresentação no CT Dr. Joaquim Grava.
Segundo o dirigente, o clube entende que o valor oferecido está abaixo do que considera justo pela importância do centroavante para o time. “É um grande jogador, um atacante com qualidades raras: velocidade, infiltração, gol, assistência, entrega e personalidade. Houve proposta, sim, mas ainda não atende às necessidades do Corinthians”, afirmou Marcelo Paz.
A proposta da Lazio foi divulgada inicialmente pelo jornalista Benjamin Back. Apesar do interesse europeu, a diretoria alvinegra mantém a posição de só negociar o atleta por cifras mais elevadas.
Yuri Alberto se reapresentou ao Corinthians nesta sexta-feira após passar quase uma semana na Itália, onde tratou de assuntos pessoais relacionados à obtenção da cidadania italiana. O atacante treinou normalmente com o elenco no CT.
Atualmente, o Corinthians detém 50% dos direitos econômicos do jogador, o que renderia ao clube cerca de metade do valor da negociação. Desse montante, 10% ainda teriam de ser repassados ao empresário André Cury, conforme acordo firmado na contratação do atleta junto ao Zenit, da Rússia, em 2023.
Com contrato válido até 2030, Yuri Alberto é um dos principais nomes do elenco. No ano passado, o Corinthians já havia recusado uma proposta ainda maior, de cerca de R$ 190 milhões, feita pela Roma, também da Itália, reforçando a estratégia do clube de manter o jogador ou negociá-lo apenas em condições consideradas ideais.