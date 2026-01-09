O Corinthians recusou uma proposta de cerca de R$ 150 milhões da Lazio, da Itália, pelo atacante Yuri Alberto, jogador nascido em São José dos Campos e considerado peça-chave do elenco alvinegro.

O Timão decidiu não avançar na negociação envolvendo o atacante, por considera a proposta de 24 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões) abaixo do ideal. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (9) pelo executivo de futebol Marcelo Paz, durante apresentação no CT Dr. Joaquim Grava.