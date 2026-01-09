09 de janeiro de 2026
Procon orienta sobre abusos no consumo em praias durante o verão

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Procon-SP lançou a campanha #ConsumoNaPraia para orientar turistas contra cobranças indevidas no litoral paulista.

O órgão disponibilizou um guia digital e impresso que detalha direitos e deveres em quiosques, barracas e ambulantes, visando reduzir conflitos e prejuízos financeiros durante a temporada de verão. Confira as orientações:

  • De acordo com as diretrizes, os estabelecimentos são obrigados a informar todos os preços de forma clara antes do cliente se acomodar. 
  • Embora a cobrança pelo aluguel de cadeiras e guarda-sóis seja permitida, é estritamente proibida a exigência de consumação mínima ou a prática de venda casada, quando o uso do mobiliário é condicionado à compra de produtos do local. 
  • Consumidores têm o direito de levar seus próprios alimentos e bebidas, pagando apenas pela ocupação do espaço, se for o caso.

O Procon-SP também alerta para a importância de exigir nota fiscal e conferir com atenção pagamentos via QR Code, devido ao risco de adulterações.

Como não existe tabelamento de preços no Brasil, a recomendação é pesquisar entre diferentes fornecedores.

Em casos de irregularidades, o turista deve procurar o Procon municipal ou registrar a reclamação pelo site oficial da fundação.

