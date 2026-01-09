O Procon-SP lançou a campanha #ConsumoNaPraia para orientar turistas contra cobranças indevidas no litoral paulista.

O órgão disponibilizou um guia digital e impresso que detalha direitos e deveres em quiosques, barracas e ambulantes, visando reduzir conflitos e prejuízos financeiros durante a temporada de verão. Confira as orientações: