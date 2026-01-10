O Viapol São José Vôlei recebe o Suzano na noite deste sábado (10), a partir das 21h, no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos. Essa é a primeira partida do ano da equipe da região pela Superliga Nacional masculina, temporada 2025/2026.

Antes, jogou dia 20 de dezembro, também em casa, quando perdeu de virada por 3 a 1 para o Sesi Bauru. Agora, o time comandado pelo técnico Flávio Tavares busca uma recuperação imediata no torneio nacional.