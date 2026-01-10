O Viapol São José Vôlei recebe o Suzano na noite deste sábado (10), a partir das 21h, no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos. Essa é a primeira partida do ano da equipe da região pela Superliga Nacional masculina, temporada 2025/2026.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Antes, jogou dia 20 de dezembro, também em casa, quando perdeu de virada por 3 a 1 para o Sesi Bauru. Agora, o time comandado pelo técnico Flávio Tavares busca uma recuperação imediata no torneio nacional.
No momento, os joseenses estão em 11º e penúltimo lugar, com apenas duas vitórias, na zona de rebaixamento. E o time da Grande São Paulo está em sexto lugar, com cinco vitórias e seis derrotas.
O São José anunciou um combo promocional de ingressos para a torcida acompanhar os dois próximos jogos em casa. Além deste sábado, contra o Suzano, também terá o confronto será na quarta-feira da próxima semana, dia 14, às 18h30, diante do Praia Clube. Ambos os confrontos acontecerão na Farma Conde Arena e os ingressos podem ser adquiridos pelo site: https://www.ticketfacil.com.br/afc-viapol-volei-x-suzano-volei.html .
O combo oferece ao torcedor que deseja ir às duas partidas uma economia de 20% no valor do ingresso do segundo jogo para o setor de arquibancada, pagando R$ 36 na inteira ou R$ 18 na meia solidária.
Para quem deseja ir a apenas uma partida, os ingressos de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos. Crianças menores de 4 anos de idade não pagam, desde que acompanhadas de um adulto pagante. Os ingressos para o setor das frisas, mais próximos à quadra, serão comercializadas a preço único de R$ 40. Um lugar nas cadeiras de quadra está disponível a preço único de R$ 80. O estacionamento da Arena é gratuito e estará disponível para todos.