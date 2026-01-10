Enfim, chegou a hora! O Taubaté visita o Sertãozinho na noite deste sábado (10), a partir das 19h, no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho, na rodada de abertura da Série A-2 do Campeonato Paulista. O jogo terá transmissão pelo canal de YouTube da Ulisses TV.

Mais que uma estreia, é a volta às atividades do Burro da Central, que não entra em campo desde 16 de agosto de 2025, quando se despediu ainda na primeira fase da Copa Paulista. De lá para cá, muita coisa mudou, inclusive no comando técnico.