Enfim, chegou a hora! O Taubaté visita o Sertãozinho na noite deste sábado (10), a partir das 19h, no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho, na rodada de abertura da Série A-2 do Campeonato Paulista. O jogo terá transmissão pelo canal de YouTube da Ulisses TV.
Mais que uma estreia, é a volta às atividades do Burro da Central, que não entra em campo desde 16 de agosto de 2025, quando se despediu ainda na primeira fase da Copa Paulista. De lá para cá, muita coisa mudou, inclusive no comando técnico.
E o treinador Rogério Henrique, inicialmente renovado para a Série A-2, pediu rescisão para ir ao futebol goiano, já na pré-temporada. Assim, o clube da região contratou Dyego Coelho, ex-técnico e jogador do Corinthians, para comandar o clube na missão de buscar o tão sonhado acesso.
Com todos os jogadores contratados inscritos, o Taubaté poderá ter força máxima contra um rival conhecido, mas que estava na Série A-3 e subiu nesta última temporada. Fora de casa, o Burro da Central precisará de mais cautela para sair com um bom resultado na estreia.
Entre 16 participantes, os oito primeiros colocados se classificam para a segunda fase, em dois quadrangulares, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados. Assim como no ano passado, campeão e vice conquistam o acesso à elite.
Em 2025, o Burro da Central teve um início ruim, reagiu, se classificou em quarto lugar, eliminou o rival São José no mata-mata, mas caiu na semifinal para o Primavera de Indaiatuba, perdendo o acesso. A última vez que o Taubaté disputou a elite estadual foi em 1984.
Ficha técnica
Sertãozinho
a definir
Taubaté
a definir
Árbitro: Michel de Camargo. Local: estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho. Data: sábado, 10 de janeiro de 2026. Horário: 19h.