A Revap (Refinaria Henrique Lage), em São José dos Campos, iniciou a operação da HDT (Unidade de Hidrotratamento). Com a novidade, a refinaria deve ampliar a produção de diesel S-10, combustível de baixo teor de enxofre, em 80% .

O aumento da capacidade será viabilizado pela otimização do parque de refino, que realocará parte da produção anteriormente destinada ao diesel S-500 para suprir a crescente demanda por combustíveis mais limpos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp