OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
PETROBRAS

Revap moderniza unidade e amplia em 80% a produção de diesel S-10

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Petrobras
Refinaria Henrique Lage, em São José dos Campos
A Revap (Refinaria Henrique Lage), em São José dos Campos, iniciou a operação da HDT (Unidade de Hidrotratamento). Com a novidade, a refinaria deve ampliar a produção de diesel S-10, combustível de baixo teor de enxofre, em 80% .

O aumento da capacidade será viabilizado pela otimização do parque de refino, que realocará parte da produção anteriormente destinada ao diesel S-500 para suprir a crescente demanda por combustíveis mais limpos.

Atualmente, a refinaria possui capacidade de processamento de até 252 mil barris de petróleo por dia, respondendo por cerca de 14% da produção de derivados da Petrobras.

A unidade também se destaca na produção de querosene de aviação, atendendo aproximadamente 75% da demanda do Aeroporto Internacional de Guarulhos, além de produzir gasolina e GLP (gás liquefeito de petróleo) para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo.

