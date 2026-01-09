A Revap (Refinaria Henrique Lage), em São José dos Campos, iniciou a operação da HDT (Unidade de Hidrotratamento). Com a novidade, a refinaria deve ampliar a produção de diesel S-10, combustível de baixo teor de enxofre, em 80% .
O aumento da capacidade será viabilizado pela otimização do parque de refino, que realocará parte da produção anteriormente destinada ao diesel S-500 para suprir a crescente demanda por combustíveis mais limpos.
Atualmente, a refinaria possui capacidade de processamento de até 252 mil barris de petróleo por dia, respondendo por cerca de 14% da produção de derivados da Petrobras.
A unidade também se destaca na produção de querosene de aviação, atendendo aproximadamente 75% da demanda do Aeroporto Internacional de Guarulhos, além de produzir gasolina e GLP (gás liquefeito de petróleo) para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo.