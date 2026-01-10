O Taubaté recebe o Botafogo na noite deste sábado (10), a partir das 19h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pelo fechamento do grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
E o time da região que perdeu para o Águia de Marabá (PA) no meio de semana, ainda tem chances de classificação para a segunda fase. No entanto, desperdiçou a chance de já entrar em campo classificado e ainda tem que somar pontos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No momento, o time carioca lidera com 6 pontos e 100% de aproveitamento, mas ainda sem estar matematicamente classificado. Por sua vez, o Burrinho da Central, com 3 pontos, é o segundo e tem vantagem no saldo de gols sobre o time paraense, enquanto o Estrela de Março (BA) é o lanterna, sem pontos, mas ainda com chances de avançar.
Um pouco antes, às 16h45, Águia de Marabá e Estrela de Março se enfrentam e, os paraenses vencerem, o Taubaté terá que ganhar também do clube carioca. Mas, se o Estrela vencer ou houver empate, o Burrinho também precisará de um empate logo mais para avançar.
Para o Botafogo, o empate no jogo da tarde ou vitória do time baiano já garante a vaga antecipada. Caso contrário, precisará também do empate para se classificar.
Grupo 22
4 de janeiro 8h45 Taubaté 2x0 Estrela de Março-BA
4 de janeiro 11h Botafogo 1x0 Águia de Marabá-PA
7 de janeiro 19h15 Taubaté 1x2 Águia de Marabá-PA
7 de janeiro 21h30 Estrela de Março-BA 0x1 Botafogo
10 de janeiro 16h45 Águia de Marabá (PA) x Estrela de Março (BA)
10 de janeiro 19h Taubaté x Botafogo